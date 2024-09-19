Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Gazilik ünvanı ile Mareşal rütbesinin verilişinin yıldönümü dolayısıyla gerçekleştirilen 19 Eylül Gaziler Günü, düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı. Törenin ardından Balıkesirli gaziler, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti.

19 Eylül Gaziler Günü, Balıkesir’de çeşitli etkinliklerle kutlandı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Yaşayan Anıtlar’ olarak nitelendirdiği gazilerin katılımıyla Kuvayı Milliye Müzesi önünden başlayan ‘Kahramanlarla Yürüyoruz’ 19 Eylül Gaziler Günü yürüyüşü, Atatürk Anıtı’nda son buldu. Gaziler Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Türkiye Muharip Gaziler Derneği Balıkesir Şubesi Başkanı Ali Hulusi Karakuz, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma gerçekleştirdi. Törenin ardından Balıkesir 75. Yıl Gençlik Merkezi’nde “Kahramanlar Sahada, Kalbimiz Onlarla” spor etkinliği programı düzenlendi. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Balıkesir Şubesi Başkanı Ali Hulusi Karakuz ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Balıkesir Şubesi Başkanı Haydar Filiz ve gaziler, Vali İsmail Ustaoğlu’nu makamında ziyaret ettiler.

Büyükşehir belediyesi gazileri ağırladı

Muharip Gaziler Derneği Balıkesir Şubesi Başkanı Ali Hulusi Karakuz ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Balıkesir Şubesi Başkanı Haydar Filiz ile beraberindeki gaziler, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret ettiler. 19 Eylül Gaziler Günü yürüyüşü ve çelenk sunma törenine katılan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Volkan Altınöz, gazilerle bir araya geldi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın gazilere selamlarını ileten Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Volkan Altınöz, tüm gazilerin gününü kutlayarak vatan savunmasında gösterdikleri fedakârlıklar nedeniyle tebrik etti. Ziyarette Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Sevinç Baykan Özden, Genel Sekreter Naki Çetin, Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Refik Gündoğan ve Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Serpil Kara da yer aldı.

Şehitlik ziyaret edildi

Gaziler Günü kutlama programı il protokolünün Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Balıkesir Şubesi ile Muharip Gaziler Derneği Balıkesir Şubesi’ni ziyaretiyle devam etti. Vali İsmail Ustaoğlu, Garnizon Komutanı Hv. Tümg. Hüseyin Duman, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Volkan Altınöz ve protokol üyeleri Balıkesir Şehitliği’ni ziyaret ettiler. Program sonunda Zağnos Paşa Camii’nde Mevlid-i Şerif ve Hatim Duası okutuldu.