Balıkesir’in Manyas ilçesinde tarlasında su kuyusu açtırırken göçük altında kalan Recep Demir, hayatını kaybetti.

Manyas ilçesine bağlı Peynirkuyu Mahallesi’nde Recep Demir (30) isimli çiftçi tarlasında su kuyusu kazarken kazılan alanın içerisine girerek eliyle toprağı düzeltmek istedi. Recep Demir toprağın kayması sonucu göçük altında kaldı.

Çevredekilerin olayı haber vermesi üzerine olay yerine intikal eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Manyas İtfaiye Grup Amirliği’ne bağlı ekipler kısa bir sürede Recep Demir’i bulunduğu göçüğün altından çıkarmayı başardı. Recep Demir’in Nabzının atmadığını fark eden itfaiye ekipleri, talihsiz çiftçiyi kalp masajı ile hayata döndürmeye çalıştılar.

Recep Demir, daha sonra olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından ambulans ile Manyas Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Recep Demir, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.