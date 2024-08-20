Muğla genelinde çıkan orman yangınlarında Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yangına hassas kırsal mahallelere dağıtılan yangına ilk müdahale tankerleri aktif kullanıldı.

MUĞLA (İGFA) - Orman yangınları açısından Türkiye’nin en hassas bölgelerinin başında gelen Muğla’da 16-18 Ağustos 2024 tarihlerinde 6 adet orman yangını çıktı. Çıkan orman yangınlarına Büyükşehir Belediyesi 75 araç, 200 personelle müdahale etti. Ayrıca Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından kırsal mahallelere dağıtılan 155 yangına ilk müdahale tankerleri yangınlarda aktif kullanılarak söndürme ve su tedarikinde kullanıldı.

155 ADET YANGIN TANKERİ DAĞITILDI

Muğla Büyükşehir Belediyesi, yangına hassas bölgelerde yaşayan vatandaşların daha hızlı ve etkili bir şekilde müdahale edebilmesi amacıyla 155 adet, 3 ton kapasiteli yangına ilk müdahale tankerini kırsal mahallelere dağıttı. Muğla’nın Yatağan Yava- Nebiler, Milas Beçin, Menteşe Yeniköy ilçelerinde çıkan orman yangınlarına köylülerle birlikte ilk müdahale tankerleri yangın alanına hızla ulaşarak müdahale etti.

ARAZÖZ VE İTFAİYE ARAÇLARINA SU TAKVİYESİ YAPILDI

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından dağıtılan yangına ilk müdahale tankerleri yangına müdahale ederken aynı zamanda itfaiye ekipleri, arazözler ve yangın havuzları için su tedarikinde de kritik bir görev üstlendi. Bu sayede yangınların yayılmasının önüne geçildi ve daha büyük felaketlerin yaşanması engellendi. Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin yangın tankerleri, yangınla mücadelede vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin gücünü artırarak, orman yangınlarına karşı verilen mücadelede büyük bir destek sağladı.