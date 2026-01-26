Balıkesir'de Karesi İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, il merkezi, ilçe ve köylerde yaşayan kadınları evlerinden servis araçlarıyla alarak Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi'ne (KETEM) götürüyor.

Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Karesi İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında, kanser taramalarına erişimi kolaylaştırmak amacıyla kadınlar bulundukları mahalle ve köylerden servislerle alınarak hastaneye ulaştırılıyor.

KETEM'de yapılan taramalarda, erken teşhisin önemine dikkat çekilirken, kadınlara meme, rahim ağzı ve kolorektal kanserlere yönelik ücretsiz tarama hizmeti sunuluyor. Uygulamanın özellikle kırsal bölgelerde yaşayan ve sağlık hizmetlerine ulaşmakta güçlük çeken kadınlar için büyük kolaylık sağladığı gözlemlenirken, taramaların da düzenli olarak belirli aralıklarla devam edeceği bildirdi.

Yapılan uygulama hakkında bilgi veren Karesi İlçe Sağlık Müdürlüğü KETEM biriminde görevli Dr. Zeynep Selin Kurplikaya, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi'nde meme, rahim ağzı ve kolorektal kanseri taramalarını tamamen ücretsiz ve randevusuz bir şekilde gerçekleştirdiklerini söyledi. Kurplikaya, 'Karesi İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak özellikle köylerde yaşayan ancak merkez ilçelerde de yaşayan tüm vatandaşlarımıza sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla belli çalışmalar yürütüyoruz. İlçe Sağlık Müdürlüğümüze ait araçla hastalarımızı evlerinden alıyoruz. Daha sonra ise KETEM birimimize getiriyoruz. Gerekli tarama ve kontrolleri sağladıktan sonra tekrardan evlerine kadar bırakıyoruz. Bu sayede özellikle de kırsal alanda yaşayan ve sağlık hizmetlerine erişimi zor olan hastalarımızın erişimini kolaylaştırmış oluyoruz' dedi.

Aralık ayında Karesi İlçe Sağlık Müdürlüğü, KETEM birimi olarak yaklaşık 800 hastaya tarama işlemi gerçekleştirdiklerini ifade eden Dr. Zeynep Selin Kurplikaya, 'Bunlardan taşıma ile gelen hastalarımızdan 43 tanesine kolorektal kanser tarama kiti vermiş olup, 25 vatandaşımıza da HPV taramasını yaptık. Özellikle bu şekilde ilçe sağlığımızın yürüttüğü taramalarla vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Bu taramaları vatandaşlarımız yalnızca KETEM'lerde değil, Aile Sağlık Merkezlerinde ve Sağlıklı Hayat Merkezlerinde yine ücretsiz bir şekilde yaptırabilir. Biz kendi taradığımız hastalarımızın eğer ki ileri tetkik yapılması gerekiyorsa kendilerini Balıkesir Devlet Hastanesi KETEM Teşhis Merkezine yönlendiriyoruz. Ve takip süreçlerini yine oradan hastalarımızın devam ediyoruz. Bu kanser taraması kapsamında yapılan bu programlarla hem kanseri erken teşhis etmiş oluyoruz, hem de toplumsal sağlık oranını büyük ölçüde arttırmış oluyoruz. Unutmayalım kanserde erken teşhis hayat kurtarır' şeklinde konuştu.

Vatandaşlar ise gerçekleştirilen bu uygulamadan memnun olduklarını dile getirdiler.