Balıkesir’deki Meşe Ormanlarının üzerindeki küresel hava kirliliğinin etkilerinin araştırılması amacıyla, her iki yılda bir periyodik olarak “Yaprak Örneklemesi” çalışması yapılıyor. Bu çalışma ile, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, İşletme Müdürlüğü Karesi Orman İşletme Şefliği, 45 No’lu seviye-II gözlem sahasındaki meşelerde taç durumu değerlendirmesi ile yaprak örnekleri alındı.

Orman Genel Müdürlüğünce görevlendirilen Orman Toprak ve Ekoloji Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü uzmanlarınca, Bölge Müdürlüğü Orman Zararlılarıyla Mücadele Şube Müdürü ve Şube Müdürlüğü Mühendisleri ile ilgili İşletme Şeflerinin eşliğinde alınan numuneler, akredite Laboratuvarlarda analiz edilerek meşeler üzerindeki hava kirliliğinin etkileri, beslenme sorunları, taç ve hasar durumlarıyla ilgili olarak tespitler yapılacak. Yapılan tespitler uluslararası (ICP Forest) programına raporlanarak ormanların sağlık durumunu ortaya koyan haritalarla da ormanların korunması ve sağlığı için ülke stratejileri geliştirilecek.