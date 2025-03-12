Avni Jale Özken Marmara Adalar Müzesi’nde gerçekleştirilen etkinliklerin beşincisinde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sanat Tarihçisi Dr. Beyza Çakır konuk olacak. İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı’nın (İKSV), Avrupa Birliği desteğiyle yürüttüğü Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı kapsamında finanse edilen Marmara Aks projesinin mart ayı etkinliğinde, Balıkesir’deki Osmanlı dönemi mimari eserleri ele alınacak. Sanat tarihçisi Dr. Beyza Çakır, Balıkesir ve ilçelerindeki Osmanlı dönemi eserlerini mimari ve süsleme sanatı açısından değerlendirecek. Etkinlikte Yıldırım Camii ve Külliyesi, Zağnos Paşa Camii ve Külliyesi ile Marmara Adası Merkez Camii gibi tarihi yapılar hakkında detaylı bilgiler paylaşılacak.

Etkinlik 14 Mart’ta Düzenlenecek

Tarihi ve kültürel mirasa ilgi duyan vatandaşlar için hazırlanan etkinlik, 14 Mart Cuma günü saat 20.30’da Avni Jale Özken Marmara Adalar Müzesi’nde gerçekleştirilecek. 2022 Yılından bu yana Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nde sanat tarihçisi olarak görev yapan Dr. Beyza Çakır, sanat tarihi alanında önemli akademik çalışmalara imza atmış bir isim olup, geleneksel sanatlar ve Osmanlı dönemi mimarisi üzerine araştırmalar yapmaktadır.

Etkinlik, Galimi Çınarlı Kırsal Kalkınma ve Turizm Derneği, Marmara Adalar Belediyesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı, Gündoğdu Köyü Güzelleştirme Derneği ve Çocuk ve Gençlik Yayınları Derneği gibi birçok kurumun katkılarıyla gerçekleştirilecek.