Balıkesir’de İzmir-İstanbul otobanında kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada 4 kişi yaralandı.

Olay, İzmir-İstanbul otobanında meydana geldi. Soğucak mevkiinde yağıştan kaygan hale gelen yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı 35 DLN 37 plakalı otomobil kayarak ters döndü. Kazada 4 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine itfaiye, sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.