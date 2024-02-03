Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Balıkesirli vatandaşları kadına yönelik şiddet, dolandırıcılık ve trafikte dikkat edilmesi gereken kurallar başta olmak üzere bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde son 5 günde vatandaşları dolandırıcılık kadına yönelik şiddet ve trafik bilinci oluşturabilmek için bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında bin 481 vatandaş ile bir araya geldi.

Vatandaşlara dolandırıcılık ve KADES’i anlattılar

Polis ekipleri esnaf ziyaretleri ve 107 farklı noktada 585 vatandaşa, iletişim yoluyla dolandırıcılık suçu başta olmak üzere evden ve işyerinden hırsızlık, yankesicilik suçları ile ilgili bilgilendirme yaptı. Ayrıca ekipler 23 mahalle muhtarı ve 106 vatandaşla buluşarak mahallerinde yaşanan sorunlar konusunda bilgi aldı. Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetin önlenmesine yönelik KADES uygulaması hakkında ise 194 vatandaşı bilinçlendiren ekipler, 42 kadın vatandaşın telefonuna KADES uygulamasını yükledi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşla ilişkilerini en üst düzeye çıkarabilmek adına 11 hasta ziyareti yaparak 126 vatandaş ve bir işyeri açılışına katılarak 25 vatandaş ile iletişim kurdu.

228 sürücü ve 455 vatandaşa trafik bilimci aşılandı

Balıkesir Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Sürücü ve yolcularda trafik kurallarına uyma alışkanlığı kazandırarak trafik güvenliğine katkı sağlamak amacıyla Balıkesir - Bursa yolu üzerinde Susurluk İstasyon Amirliği önündeki Yaşam Tüneli’nde; emniyet kemeri, kırmızı ışık, seyir halinde cep telefonu kullanımı, kask kullanımı, aşırı hız, yorgun ve uykusuz araç kullanma konuları başta olmak üzere, genel trafik kuralları konusunda 228 sürücü ve 455 yolcuya eğitim videoları ve kamu spotları izletti.