Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, camilerde 1 Temmuzda başlayan Yaz Kuran Kursları tamamlanırken, toplu hatip cemiyetleri de başladı. Kocacami’de yaz boyu Kur’an’ı Kerim dersleri gören öğrenciler, anne ve babalarına öğrendiklerini gösterdiler.

Burhaniye merkez Kocacamide 13 çocuk için düzenlenen Hatim Cemiyeti çok sayıda insanı buluşturdu. Hatim cemiyetinde öğrenciler dua etti. Anne ve babaları kutlayan Müftü Mustafa Ali Işık, çocukların her zaman camilerdeki hocalardan bilgi alabileceklerini söyledi. Programın sonunda çocuklara, din görevlisi Mustafa Aydoğdu ve İsmail Baydemir tarafından çeşitli hediyeler verildi. Camiyi dolduran anne ve babalar programı sonuna kadar izledi. Anne ve babalara teşekkür eden Müftü Mustafa Ali Işık, “ 1 Temmuz’da başlayan Kuran kurslarımız bu gün sona ermiş durumda. Yaklaşık 7 hafta, yani 2 ay gibi devam eden kurslarımız resmi olarak bu gün bitti. Kocacamimizde çocuklarımız Kuran okudular. Dini bilgileri öğrendiler. Annelerine babalarına öğrendiklerini gösterdiler. Bu gün resmi olarak bitti. Ama, gayri resmi olarak bitmedi. Çocuklarımız, okul açılıncaya kadar hocalarımıza gelebilir. Okuyup onları dinleyebilirler. Sureleri tekrar edebilirler. Kışın, hafta sonları, akşamları dahi gelebilirler. Biz her zaman sadece bu camimiz değil bütün camilerimizde Kuran kurlarımızın, halkımıza, çocuklarımıza, gençlerimize açık olduğunu söylemek istiyorum “ dedi.

Çocuklardan Meryem Derelioğlu da,” Çok mutluyum Kuranı bitirdiğim için. Hocalarıma çok teşekkür ediyoruz” dedi. Taha Yaşar ise, “ Bugün çok mutluyum. Çünkü hatim yaptık. Hocalar bize hediye verdi. Kolay olmadı. Ama, gene de çok güzel bir şey. Hocalarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi. Arzu Durmaz da, “ Bu gün hatim yaptık. Çok memnunuz. Anneme aileme çok teşekkür ederim. Hocalarımıza teşekkür ederim. Kur’anı öğrendik” dedi.