Balıkesir’in Gönen ve Erdek ilçelerinde emniyet ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yaptığı çalışmalarda 2 kişi yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlükleri tarafından Gönen ve Erdek ilçelerinde yapılan operasyonlarda 5 bin 520 adet makarona basılı tek dal sigara, 16 kilo 680 gram açık tütün, 64 adet sentetik ecza hap, 1,5 gram metamfetamin, 3 gram esrar maddesi, 6 sigaralık tabir edilen içime hazır esrar maddesi ele geçirildi. Yakalanan 2 şüpheli gözaltına alınarak, haklarında adli tahkikat başlatıldı.