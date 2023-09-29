Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, 2 ayrı operasyonda 3 şüpheli şahısın araç ve ikametlerinde çok miktarda uyuşturucu, sentetik hap, 2 ateşli silah, 154 adet fişek ve suçtan elde edilen 35 bin 365 lira ele geçirdi.

Balıkesir’de polis ekiplerinin ayrı ayrı yaptıkları uyuşturucu operasyonlarında bir araçta 47,93 gram metamfetamin, 2,72 gram esrar, 1 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu öğütme aparatı, 1 adet silah, bu silaha ait 4 adet fişek, suçtan elde edildiği düşünülen 18 bin 265 lira ele geçirdi. B.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yapılan diğer bir operasyonda ise, 2 şüpheli şahsın üzerinden bin 680 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince yapılan harici çalışmalarda şahısların tespit edilen araçlarında, 3 bin 192 adet sentetik hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, 150 adet fişek ve 17 bin 100 lira ele geçirildi. 2 şüpheli şahıs hakkında idari işlem yapıldı.