Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, İvrindi Belediyesi, İvrindi Orman İşletme Müdürlüğü ve ÇEKÜL Vakfı iş birliğinde İvrindi Kocaeli Köyü mevkiinde düzenlenen 100. Yıl Ormanı Dikim Şenliği’nde fidanlar toprakla buluştu.BALIKESİR (İGFA) - Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında başlatılan, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, İvrindi Belediyesi, İvrindi Orman İşletme Müdürlüğü ile Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) iş birliğinde düzenlenen 100. Yıl Ormanı Dikim Şenliği’ndeki dikim sahasına öğrenciler tarafından fidanlar dikildi.

100 bin fidanı toprakla buluşturmak için yola çıkan ÇEKÜL Vakfı, bu çalışmayla çocuklara da çevre bilinci kazandırmayı hedefliyor. İvrindi Kocaeli Köyü mevkiinde düzenlenen programa; Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ferit Gündoğdu, İvrindi Kaymakamı Faruk Atar, İvrindi Belediye Başkanı Önder Lapanta, Balya Belediye Başkanı Orhan Gaga, İvrindi Orman İşletme Müdürlüğü, İvrindi İlçe Jandarma Komutanlığı, çevreciler, öğrenciler ve vatandaşlar katılım sağladı. İvrindi Kaymakamı Faruk Atar ve İvrindi Belediye Başkanı Önder Lapanta’nın konuşmasının ardından minik öğrenci Ada Deniz Yılmaz doğanın önemi üzerine bir konuşma gerçekleştirdi.