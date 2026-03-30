İki denize komşu konumu, İstanbul'a yakınlığı ve zengin termal kaynaklarıyla son yıllarda yatırımcıların radarına giren Balıkesir'e, sektörün köklü iki markası Sinpaş ve Ak Yapı ortaklığıyla önemli bir turizm yatırımı geliyor.

Ege ve Marmara'nın kesişim noktasında yer alan Balıkesir, son dönemde turizm yatırımları açısından dikkat çeken şehirlerden biri haline geldi. Gayrimenkul ve turizm sektörünün iki köklü markası Sinpaş ve Ak Yapı, Balıkesir'de hayata geçirecekleri Kasaba projesi ile bölgeye güçlü bir yatırım hamlesi yapmaya hazırlanıyor.

Balıkesir'in iki denize komşu olması, gelişen ulaşım altyapısı, İstanbul'a olan yakınlığı, doğası ve zengin termal kaynakları, kentin cazibesini arttırıyor. Özellikle doğa, sağlık ve termal turizmi alanlarında Balıkesir'in sahip olduğu potansiyel yatırımcıların dikkatini çekti.

İstanbul'a yakın yeni turizm rotası Balıkesir

Turizm yatırımları ile bilinen ve yatırım yaptığı bölgeleri cazibesini arttıran Sinpaş ve Ak Yapı gibi iki köklü markanın Balıkesir'in Okçular Köyü'nde birlikte yatırım yapacağı öğrenildi.

Burada gerçekleştirilecek Kasaba projesi ile doğa ile iç içe yaşam, termal kaynaklar ve turizm odaklı bir konseptin bir araya getirilerek yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekecek yeni bir destinasyon oluşturulacağı öğrenildi.