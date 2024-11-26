Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin arıcılığa ve üreticilere verdiği destekler 8. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi’nde ödüle layık görüldü. Türkiye’de arıcılık sektöründe ilkleri gerçekleştiren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’in üç projesi de Türkiye Belediyecilik Ödülleri’nin “2024 Yılı En Başarılı Projeleri” kategorisinde birinci seçildi.

24-27 Kasım 2024 tarihleri arasında Muğla’nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 8. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi’nde arıcılığa katkıları ve sürdürülebilir üretimi sağlamak için üreticilere verilen destekler nedeniyle Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ödüle layık görüldü. Balıkesir balının dünyaya tanıtılması açısından büyük önem taşıyan kongrede Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Gülnaz Çelikyurt Uzuner’e ödül, Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Şahin tarafından takdim edildi. Arıcılık sektörüne ve üreticilerine verdiği desteklerden dolayı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin ödüle layık görüldüğünü söyleyen Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Şahin, sektörün geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğine önemli katkılar sunan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’a teşekkür etti.

3 projeye birincilik ödülü

Altın Kentler Federasyonu tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen “Türkiye Belediyecilik Ödülleri”nde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi fark oluşturdu. Göreve geldiği günden itibaren halkın talep ve ihtiyaçlarına yönelik hizmet üreten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın katılımcı ve demokratik yönetim anlayışı ödül getirdi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin Aromaterapi Festivali, Afet Acil Durum Yönetimi Dijital Dönüşüm Projesi, TECH10 Teknoloji Eğitim Merkezi Projeleri “2024 Yılı En Başarılı Projeleri” kategorisinde birinci seçildi.

Türkiye’de ilk ve tek

Uluslararası düzeyde yaklaşık 3 bin katılımcının yer aldığı 8. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi, düzenli olarak organize edilen en kalabalık uluslararası katılımlı kongrelerden biri olma özelliği taşıyor. Arıcıların teorik bilgi edinmelerinin yanı sıra uygulama alanlarında deneyimlerini artırmayı hedefleyen kongreye Balıkesir damga vurdu. Türkiye’de arıcılık sektöründe ilkleri gerçekleştirerek arıcıların ihtiyaçlarına yönelik ana arı yanında kovan, arı yemi, propolis tuzağı, fondon kek gibi üretimi destekleyici ürünler sağlayan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Ana Arı ve Arı Üretim Merkezi, Türkiye’de ilk ve tek olma özelliği taşıyor. Ana arı ve Arı Üretim Merkezi ayrıca bal üretimi kapsamında arı üreticilerine bilgilendirme, arıcılık ekonomi ve pazarlama gibi konularda da destek veriyor. Ürettiği ürünler ve faaliyet alanlarıyla sürdürülebilir üretimin ve arıcılığın gelişmesine katkı sunan merkez sayesinde Balıkesir’in lezzetli ve doğal balları dünyaya tanıtılıyor.

“Desteklerimizle sürdürülebilir üretimi artırmayı hedefliyoruz”

Ekosistemdeki sayısız zenginlikleri, endemik bitki çeşitliliği ve eşsiz tabiatıyla Balıkesir, bal üretiminin de merkezlerinden. Dünyanın zengin coğrafyalarından biri olan Balıkesir’de Büyükşehir Belediyesi Kırsal Daire Başkanlığı tarafından arıcılığa verilen desteklerle sürdürülebilir üretimin artırılması hedefleniyor. Üreticilere verdikleri desteklerle Balıkesir balının değerini koruyarak, tanınırlığını artıracaklarını söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın “Adı da tadı da bal olan Balıkesir’imizde arıcılarımıza, çiftçimize verdiğimiz desteklerle sürdürülebilir üretimi artırmayı hedefliyoruz. Yaptığımız her çalışmada üreticimizin kazancını artırarak, ürünlerimizin kalitesini geliştirmeyi hedefliyoruz. Aldığımız bu ödülle de gururlandık. Üretim alanında yaptığımız çalışmalar ve verdiğimiz desteklerle de Balıkesir’imizi dünyaya tanıtacağız” ifadelerini kullandı.

“Bizim için gurur verici”

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Ana Arı ve Arı Üretim Merkezi tarafından gerçekleştirilen çalışmalar, arıcılığa ve üreticilere verilen destekler nedeniyle ödüle layık görülen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kentin üretimi ve geleceği için çalışmaya devam ediyor. Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Şahin tarafından takdim edilen ödülü almanın gururunu yaşadıklarını belirten Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Gülnaz Çelikyurt Uzuner “Şehrimizin eşsiz yaylalarından gelen dünyaca ünlü ballarımız, üreticilerimiz tarafından işlenerek sofralara taşınıyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı olarak diğer illerden farkımız; Ana Arı ve Arı Üretim Merkezimizde ürettiğimiz ürünleri arıcılarımıza sağlıyoruz. Sürdürülebilir üretimi sağlayabilmemiz açısından bu da çok önem taşıyor. Dolayısıyla tüm bu çalışmalarımızdan dolayı aldığımız bu ödül bizim için gurur verici. Şehrimizi üretimde en iyi noktalara taşımak için Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın’ın liderliğinde çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.