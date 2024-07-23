Balıkesir Büyükşehir Belediyesi NE10 Şehir Araştırmaları ve Teknoloji Merkezi’nde çocuklar, robotik kodlamayı öğreniyor. Teknoloji üretimine yönelik bilinç oluşturulması hedeflenen programın sonunda çocuklar, robotik kodlamayı ayrıntılarıyla öğrenmiş olacak.

Çağın gerektirdiği teknolojiyi öğretmek ve kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi NE10 Şehir Araştırmaları ve Teknoloji Merkezi, çocuklara “Robotik Kodlama” eğitimleri vermeye devam ediyor. NE10’un dört ana biriminden biri olan Genç Teknoloji Birimi tarafından verilen eğitimlerde çocuklarda teknoloji üretimine yönelik bilinç oluşturulması sağlanarak, kodlama becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Derslerde konunun uzmanları tarafından M Block programını öğrenen çocuklara genel olarak programlama mantığı ve çalışma prensibi hakkında bilgiler veriliyor. Çocuklar “Robotik Kodlama” eğitimi sonunda M Blok kodlamasını ve üzerindeki sensörlerin çalışma prensibini en ince ayrıntılarıyla öğrenmiş olacak.

Kursa katılan Hidayet Uras Atmaca, “Bilgisayarla uğraşmayı çok seviyorum. Bu yüzden bu kursa gelmeyi tercih ettim. Robotu kodlama, ilerletme, konuşturma ve ışıklandırmayı öğrendik. Bu kursa geldiğim için mutluyum, çok eğlenceli” ifadelerini kullandı.