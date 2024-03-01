Balıkesir’in Gömeç ilçesinde, Dalış Köyünde görevli dalış lideri Burak Gürcan, oltaya takılan martıyı kurtardı. Denizde çırpınan martıyı kurtaran Gürcan, takdir topladı.
Gömeç Dalış Köyünde açılış hazırlıkları devam ederken, denizde bulunan yalancı yemi almaya çalışan martı oltaya takıldı. Martının çırpındığını gören görevliler, dalış lideri Burak Gürcan’a haber verdi. Denize atlayan 29 yaşındaki Burak Gürcan, martıyı kurtardı. Martı doğaya salınırken, Gürcan’ın hareketi takdir topladı. Gürcan’ı tebrik eden Büyükşeşihir görevlisi Can Meral, “ Çırpınan martıyı görünce tereddüt etmeden atladı. Kendisini kutluyorum” dedi.
Kaynak: iha