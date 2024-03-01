Sohbet havasında geçen toplantıda muhtarlık kurumunun önemi ve daha fazla değer verilmesi üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyaret esnasında dikkat çeken bir açıklama yapan Saadet Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İkram Akkaya, “Başkan seçilirsem ilk gün makam araçlarını satacağım. Hiçbirine bir gün değil bir dakika bile oturmayacağım. Bizim yönetimimiz, aynı zamanda saray ve saltanat düzeninin de sonu olacak” dedi.

SADECE İKİ SEÇENEK YOK!

Saadet Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İkram Akkaya sözlerine, "Sadece genç değiliz, cesur ve kararlıyız da! Maalesef bu başkanlık sistemi, iki kutuplu bir siyaset anlayışı geliştirdi. Yereldeki yansıması da iki isim şeklinde tezahür ediyor. Bu sistem iki yanlıştan birini tercih ettiriyor. Biz hemşehrilerimize, vatandaşlarımıza sadece iki seçenekleri olmadığını, burada bir İkram Akkaya olduğunu göstermek için sahadayız. Her gün sahadayız, 12-13 saat. Sokak sokak, kahvehane kahvehane geziyoruz" açıklamalarıyla başladı.

"MAKAM ARAÇLARINI SATACAĞIM"

Akkaya konuşmasını şöyle sürdürdü; "Bütün protokol kurallarını yıkacağız. Başkan seçilirsem ilk gün makam araçlarını satacağım. Hiçbirine bir gün değil bir dakika bile oturmayacağım. Bizim yönetimimiz, aynı zamanda saray ve saltanat düzeninin de sonu olacak. Sezar'ın hakkını Sezar'a teslim etmek lazım, iktidarımız saray konusunda hiç de başarısız sayılmaz. Belediye sarayımız var biliyorsunuz. Mevzuat müsaade ederse ve yasal bir engel olmazsa mevcut belediye binasını hastaneye ya da üniversiteye 49 yıllığına kiralayacağız. Siyaset kurumlarına ve siyasilere güven neredeyse sıfır. Gittiğim her yerde bana 'geliyorsunuz, seçileceksiniz ve bir daha gelmeyeceksiniz' diyorlar. Benim bu kardeşimi ikna etmem neredeyse sıfır. Ne anlatıp söyleyebilirim? Ancak başkan olacağız, bir anlayış ortaya koyacağız ki ikna edelim. Siyasete inşallah o güveni de kazandırıp bir güven toplumu inşa edeceğiz. Bizi diğer siyasi partilerden ayıran vasıflardan birisi, Erbakan Hoca 1969'da ilk sloganı şuydu: 'Önce ahlak ve maneviyat' diyordu. 20 yıldır Bursa bir arpa boy yol alamadı. Bursa demek kaos demektir, çile demektir, keşmekeş demektir, çarpık kentleşme, yokluk demektir. Hepimiz yeşil Bursa'nın beton Bursa'ya dönüştüğü süreci hepimiz gördük. Bütün bu sorun ve problemlerin çözümü ahlaklı kadrolarla çözülür.”

YERELDEKİ SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN EN ÖNEMLİ MUHUTAPLAR SİZLERSİNİZ

Akabinde konuşan İnegöl Belediye Başkan Adayı Hasan Eroğlu ise, “Öncelikle İnegöl’ümüz için çok değerli olan siz muhtarlara, gerekli saygıyı vereceğimize buradan söz vermek istiyorum. Bizler mahallelerimizin sorunlarıyla ilgili araştırmalar yaparken doğru bilgiye ulaşabilmek adına direkt muhtarlarımızla irtibata geçiyor ve dönem dönem bu sorunları yapıcı muhalefet misyonumuz doğrultusunda gündeme getiriyoruz. Yani yereldeki sorunların çözümü için en önemli muhattaplar aslında sizlersiniz. Belediyeyi Allah’ın izniyle kazandığımız zaman bu süreci artırarak, daha çok istişare ederek, daha çok sizlerin önerilerini dinleyerek yolumuza devam edeceğiz” dedi.

İNANÇLI VE LİYAKATLİ KADROLAR ANCAK SAADET PARTİSİ İLE MÜMKÜNDÜR

Eroğlu; “Sayın Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız İkram Akkaya beyin de dediği gibi bizi diğerlerinden ayıran asıl duruş ‘Önce ahlak ve maneviyat’ şuurudur. Bütün bu sorun ve problemlerin çözümü ahlaklı kadrolarla olur. Biz gerek İnegöl’ümüzde gerek Bursa’mızda o ahlaklı kadroları oluşturarak yola çıktık. Daha önceden de belirttiğim gibi, belediye yönetimi sadece belediye başkanının işi değildir. Buna tek kişinin gücü kudreti de yetmez. Bu iş ekip işidir. O inançlı ve liyakatli kadrolar ise ancak Saadet Partisi ile mümkündür. Kabullerinizden dolayı başta dernek başkanımız Oktay Garip nezdinde tüm yönetim ve üyelere teşekkür ediyor, tüm ilçe halkımıza huzurlu bereketli günler diliyorum” diyerek sözlerini sonlandırdı.