balıkesir’de geri dönüşümün önemine vurgu yapabilmek amacıyla anaokulu çağındaki minikler, geri dönüşüm malzemelerinde yaptıkları eserler ‘hayatın ritmini geri dönüşümle yakala’ sergisinde sergilendi.

balıkesir atatürk şehir hastanesi anaokulu minikleri tarafından gerçekleştirilen sergide, çevre dostu bir yaşam tarzı benimseyen, attıkları çöpleri en aza indirgemeye yönelik bir yaklaşım olan sıfır atık kullanımını alışkanlığı hedefleniyor. Ayrıca çevrenin korunması, doğal kaynakların israfının önlenmesi ve gelecek nesillere temiz bir çevre bırakılması bilinciyle yürütülen faaliyetler ile sıfır atık kullanımı sayesinde geri dönüşüm ve yeniden kullanım alışkanlıklarının artması hedefleniyor.

minikler, büyüklerine türkiye’nin geleceği için sıfır atık önderliği yaparak atık olduğu düşünülen malzemelerle ortaya çok kullanışlı ürünler çıkardı. Sıfır atık kullanımının önemine dikkat çekmek amacıyla öğrenciler tarafından keyifli bir ritim konseri düzenlendi.

balıkesir il millî eğitim müdürü ali tatlı, "geri dönüşümün önemi sadece doğal kaynakların korunması ve enerji tasarrufu ile sınırlı değildir. Aynı zamanda geri dönüşüm, çevre kirliliğinin azaltılmasına, ekonomiye katkı sağlanmasına ve sürdürülebilir bir geleceğin oluşturulmasına da yardımcı olur. Bu nedenle her bireyin geri dönüşüme destek olması ve atıklarını ayrıştırarak geri dönüşüme kazandırması önemlidir. Bu amaçla gerçekleştirilen faaliyetlerde emeği geçen tüm okullarımıza geleceğe sundukları katkı için teşekkür ediyorum" dedi.