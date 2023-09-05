Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü judo sporcusu Ece Zurnacı, Kosova’da gerçekleştirilen Büyükler Balkan Judo Şampiyonası’nda 78 kilogramda üçüncü oldu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi judo sporcusu Ece Zurnacı, uluslararası alandaki başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Kosova’da düzenlenen Büyükler Balkan judo Şampiyonası’na katılan başarılı sporcu, 78 kilogramda üçüncü olarak bronz madalyaya hak kazandı. 1-3 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen organizasyona, sporseverlerin ilgisi yoğun oldu.