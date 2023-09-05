Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyesi milletvekilleri, TOGG üretim ve teknoloji kampüsünü ziyaret etti. Ziyaretle ilgili açıklama yapan AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, “Ülkemizin vizyon projelerinden TOGG’un titizlikle sürdürülen çalışmalarıyla bir kez daha gurur duyduk” dedi.

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, komisyon üyeleri, Bursa Milletvekilleri ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’tan oluşan heyet, Bursa'nın Gemlik ilçesinde yer alan TOGG üretim ve teknoloji kampüsünü ziyaret etti.

Türkiye yollarında boy göstermeye başlayan TOGG T10X, hem sürüş performansı hem de teknolojik özellikleriyle milletvekillerinden de tam not aldı. Milletvekilleri, ayrıca TOGG CEO’su Gürcan Karakaş’tan çalışmalar hakkında da bilgiler aldılar.

Ziyaretle ilgili bir açıklama yapan AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, “Yerli ve Milli gururumuz TOGG'un Gemlik’teki üretim tesisini ziyaret ettik. TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı, Bursa Milletvekilimiz Sn. Mustafa Varank ve milletvekili arkadaşlarımızla gerçekleştirdiğimiz ziyaretimizde TOGG CEO’su Sn. Gürcan Karakaş’tan çalışmaları yerinde inceleyerek bilgiler aldık, ülkemizin vizyon projelerinden TOGG’un titizlikle sürdürülen çalışmalarıyla bir kez daha gurur duyduk. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye Yüzyılı yolculuğumuza emin adımlarla devam ediyoruz” dedi.