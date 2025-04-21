Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza’nın öncülüğünde Fen İşleri Müdürlüğü ekipleriyle birlikte gerçekleştirilen saha ziyaretleri, yapılması planlanan yol, kaldırım ve drenaj sistemleri çalışmalarına hazırlık niteliği taşıyor.

Saha incelemelerinde Paşabayır Mahallesi Mehmetçik Caddesi, İnönü Caddesi’nin devamı, Adalet Caddesi ve Değirmenler Caddesi gibi kentin yoğun kullanılan noktalarında incelemelerde bulunuldu. Çalışmalar kapsamında kaldırım genişletmeleri, asfalt yenilemeleri, yönlendirme tabelalarının güncellenmesi ve yağmur suyu drenaj sistemlerinin iyileştirilmesi gibi düzenlemeler yapılması planlanıyor.

Belediye Başkanı Dursun Mirza, saha çalışmaları sırasında vatandaşlarla da bir araya gelerek görüş ve taleplerini dinledi. Başkan Mirza, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Önümüzdeki günlerde yapmayı planladığımız; cadde, sokak ve yol düzenlemeleri için Fen İşleri Müdürümüz ve ekibimizle birlikte sahada incelemelerde bulunduk." ifadelerini kullandı.

Fen İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanacak teknik rapor doğrultusunda çalışmaların etaplar halinde yürütüleceği ve vatandaşların günlük yaşamını en az etkileyecek şekilde planlanacağı belirtildi.

Bandırma Belediyesi, yürütülecek düzenlemelerle trafik güvenliğini artırmayı ve kent estetiğine katkı sağlamayı hedefliyor. Belediye yetkilileri, proje sürecinde şeffaf bir iletişimle halkı bilgilendirmeye devam edeceklerini bildirdi.