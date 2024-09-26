Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu, 2024 yılı 3’üncü toplantısını Bandırma Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Toplantıya, Cumhuriyet Başsavcısı Cüneyt Demirdaş başkanlık etti.

Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı koruma kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu, 2024 yılı 3’üncü toplantısını Bandırma Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Toplantıya, Cumhuriyet Başsavcısı Cüneyt Demirdaş başkanlık etti.

Toplantıda, denetimli serbestlik kapsamındaki bireylerin topluma kazandırılması için yürütülen çalışmalar ve geliştirilmesi planlanan projeler ele alındı. Belediye Başkanı Dursun Mirza, Bandırma Denetimli Serbestlik Müdürü Özcan Deniz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin Elüstü ve Bandırma Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Barış Demir, kurum yetkilileri toplantıda hazır bulundu.

Toplantıda, bu dönemde kamu yararına ücretsiz çalışma yükümlülüğü kapsamında bulunan yükümlüler tarafından 12 okulun boya, badana ve tadilat işlerinin yapıldığı vurgulandı. Ayrıca, Bandırma Ticaret Odası’nca temin edilen 30 adet çanta ve kırtasiye setinin ihtiyaç sahibi yükümlülerin çocuklarına verildiği belirtildi. Toplantıda, 4 denetimli serbestlik yükümlüsünün İŞKR aracılığı ile istihdam edildiği de duyuruldu.

Kurul üyeleri, Bandırma Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde bulunan Sosyal Markete gıda, giyim, kırtasiye gibi ürünlerin sağlanması için çalışma yapılması konusunda karar aldılar.

Bu toplantı, denetimli serbestlik sisteminin etkinliğini artırmak ve eski hükümlü ve denetimli serbestlik yükümlülerinin sosyal uyum sağlamalarında yardımcı olmak amacıyla önemli bir adım olarak değerlendirildi.