İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), GESTAŞ ve Marmara RoRo şirketleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle 23 Kasım 2024 tarihinde bazı deniz seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

GESTAŞ AŞ’den yapılan açıklamaya göre, Narlı-Marmara hattındaki 11.30 ve 17.30 seferleri, kötü hava şartları nedeniyle iptal edildi.

İDO ise, Kadıköy-Yenikapı-Bandırma hattındaki 12.00 seferi ile Bandırma-Yenikapı-Kadıköy hattındaki 15.30 seferlerinin iptal olduğunu bildirdi.

Marmara RoRo şirketi de, Marmara-Erdek hattındaki 13.00 seferi ile Avşa-Erdek hattındaki 14.00 seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacağını açıkladı.