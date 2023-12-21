Balıkesir’de polisin düzenlediği operasyon kapsamında, tefecilik ve nitelikli hırsızlık suçlarından 3 kişi tutuklandı.

Balıkesir polisi, Bandırma ve Gönen ilçelerinde, tefecilik ve nitelikli hırsızlık suçlarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Kafes-22 adı verilen operasyon kapsamında, 7 şahıs yakalandı. Şüpheli şahıslardan 3’ü tutuklanırken, diğer şahıslar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güvenlik güçlerinin, suçla mücadeledeki çalışmalarının aralıksız olarak ve kararlılıkla süreceği belirtildi.