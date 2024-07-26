Balıkesir’in Bandırma ilçesinde denize giren 2 kadın boğulma tehlikesi geçirdi. Vatandaşlar tarafından kıyıya çıkarılan kadınlar hastaneye kaldırıldı.

Bandırma’ya bağlı Dutliman Mahallesi’nde denize giren K.B. (18) ve Y.A. (18) adlı iki kadın boğulma tehlikesi geçirdi. Denizde çırpınmaya başlayan iki kadın vatandaşlar tarafından kurtarılarak kıyıya çıkarıldı. K.B. ve Y.A. olay yerine intikal eden 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan K.B. ve Y.A. hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildiler.