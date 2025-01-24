Edinilen bilgilere göre, 17 ABS 019 plakalı aracın sürücüsü S.Ö., direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Takla atan aracın sürücüsü, çevredeki vatandaşların yardımıyla aracın içerisinden çıkarıldı. Olay yerine hızlıca intikal eden 112 Acil Sağlık ekipleri, sürücüye ilk müdahalesini yaptıktan sonra Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk etti.

Hastanede tedavi altına alınan S.Ö.’nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili incelemelerin devam ettiği bildirildi.