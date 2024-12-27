Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza’nın göreve başlamasının ardından yüzde 55 oranında tamamlanmış projede, yoğun çalışmalar sonucu son düzlüğe girildi.

Başkan Dursun Mirza, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, “Göreve geldiğimizde yarım kalan bu projeyi hızla tamamlamak için büyük bir özveriyle çalıştık. Kız yurdu, gençlerimizin güvenli, huzurlu ve çağdaş bir ortamda barınabilmeleri için tasarlandı. Bu tür yatırımlar, Bandırma’nın geleceğine yapılan yatırımlardır” dedi.

Modern ve konforlu bir yaşam alanı sunmayı hedefleyen yurt, sosyal alanlar, çalışma odaları ve dinlenme alanlarıyla öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun şekilde tasarlandı. Ayrıca, yüksek standartlara sahip teknolojik altyapı da yurt içerisinde yer alıyor. Projenin kısa süre içinde tamamlanarak hizmete girmesi bekleniyor.