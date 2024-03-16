Balıkesir’in Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 17 Eylül İlkokulu ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Gençlik ve Spor Merkezi’nin ortaklaşa gerçekleştirdiği "Sağlıklı Yaşama Pas Ver" projesi, genç nesilleri sporun farklı dallarıyla buluşturmayı amaçlıyor.

17 Eylül İlkokulu 2/F Sınıfı öğrencileri, proje çerçevesinde, 2/F Sınıf Öğretmeni Deniz Altıntaş ve Bandırma Gençlik ve Spor Merkezi’nde görev yapan antrenörlerin yönlendirmesiyle, Milli Eğitim Bakanlığı’nın Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği çerçevesinde hazırlanan bir programla eğitim alıyor. Voleybol, judo ve yüzme branşlarında verilen eğitimler ile öğrenciler, hem fiziksel hem de sosyal becerilerini geliştirme fırsatı buluyor.

Program, müfredata bağlı olarak hazırlanmış olup, öğrencilerin derslerle uyumlu bir şekilde sporla içe olmalarını sağlıyor. Aynı zamanda, Türk kültürün vazgeçilmez unsurlarından biri olan halk oyunları da öğretiliyor. Bu sayede, proje hem sağlıklı yaşam bilincini aşılamakta hem de kültürel mirasımızın gelecek nesillere aktarılmasını sağlamakta. "Sağlıklı Yaşama Pas Ver" projesi sayesinde, Bandırma’daki gençler, sporun disiplinini, takım çalışmasının önemini ve yenilgi karşısında dahi azimle mücadele etmenin değerini öğreniyor. Bu etkinliklerle birlikte, çocuklarda erken yaşta sağlıklı yaşam alışkanlıklarının yanı sıra, spor sayesinde gelişen sosyal ilişkiler ve takım ruhu gibi olumlu davranışlar teşvik ediliyor.

2/F Sınıf Öğretmeni Deniz Altıntaş "Çocuklarımızın, akademik, sosyal, kültürel gelişimi bir bütün olarak çok önemli. "Sağlıklı Yaşama Pas Ver" projesinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Gençlik ve Spor Merkezi’nindeki antranör arkadaşlarla birlikte bir proje hazırladık. Bakanlığımızın sosyal etkinlikler yönetmeliğine uygun olarak projemiz onaylandı ve faaliyetlerine başladık. İlk olarak öğrencilerim voleybol ile başlıyor ve sonrasında judo faaliyetlerine devam etmekte. Bununla birlikte çocuklarımız yüzme kursu da almakta. Sınıfta işlediğimiz müfredata göre, hayat bilgisi, türkçe, matemaktik, müzik gibi derlerini de işliyorum. Disiplin kapsamında öğrencilerin kalıcı öğrenmeleri çok etkili oluyor. spor branşlarında farklı terimleri öğreniyorlar ve beraber hareket etmeyi öğreniyorlar, bedenlerini eğitiyorlar. Çocuklarımızda el-göz-beden koordinasyonu oluyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Gençlik ve Spor Merkezi’nindeki tüm sportif faaliyetlerden ücretsiz yararlanıyorlar. Bu tip projeyi çok önemsiyorum" dedi.

Projeye katılan herkesin heyecanı ve katılımı, gelecekte benzer projelerin sayısının artacağının ve bu tür etkinliklerin çocukların gelişimindeki öneminin altını çiziyor.