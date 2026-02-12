Edinilen bilgiye göre, Devlet Hastanesi Kavşağı'ndan Hava Üssü Kavşağı istikametine ilerleyen alçıpan yüklü kamyonetin kasasındaki yük, bağlanan ipin kopması sonucu yola dağıldı. Alçıpanların bir anda yola savrulması aynı güzergahta ilerleyen sürücülere zor anlar yaşattı.

Bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıyan görüntülerde, alçıpanların yola düşme anı ve sürücülerin ani manevralarla kazadan kaçınmaya çalıştığı görüldü. İhbar üzerine olay yerine Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, Karayolları ve Bandırma Belediyesi ekipleri yola savrulan malzemeleri temizledi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından trafik akışı yeniden normale döndü.

Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.