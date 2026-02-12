Çaykaraspor'un kuruluşunun 40. yılı dolayısıyla İstanbul'da düzenlenen Vefa Gecesi, Çaykaralı iş insanları, bürokratlar, siyaset temsilcileri ve spor camiasını aynı çatı altında buluşturdu. Geceye hem yönetim hem de medya sponsorluğu desteğiyle katkı sunan Çaykaralı iş insanı Yasin Yavuz ve kurucusu olduğu Dada İstanbul, organizasyonun kurumsal iletişim ve medya yapılanmasında aktif rol üstlendi.

Etkinliğe Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Bakırköy Kaymakamı Recai Karal, Hekimhan Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü, Bayrampaşa Belediye Başkan Vekili ve çok sayıda belediye temsilcisi, bürokrat, STK yöneticisi ve iş insanı katılım sağladı.

Çaykaraspor yöneticisi ve Dada İstanbul kurucusu Yasin Yavuz, Çaykaraspor'un yalnızca bir spor kulübü olmadığını, bölgesel aidiyet ve ortak değer üretimi açısından önemli bir yapı olduğunu vurguladı. Yavuz, Çaykara adının geçtiği her platformda sorumluluk almaya devam edeceklerini ve sporun etrafında oluşan sosyal dayanışmayı büyütmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Vefa Gecesi boyunca kulübün 40 yıllık geçmişini yansıtan özel içerikler, vizyon sunumları ve proje anlatımları paylaşıldı. Son dönemde hayata geçirilen saha ve tesis iyileştirmeleri, gençlik ve altyapı yatırımları, kurumsal marka ve gelir modeli çalışmaları davetlilere aktarıldı. Gelecek dönem hedefleri arasında ise yeni tesis projeleri, futbol okulu yapılanması, çok branşlı kulüp modeli ve dijital kulüp altyapısı yer aldı. Programın en dikkat çeken bölümlerinden biri olan açık artırma organizasyonu da davetlilerden yoğun ilgi gördü. 40. yıla özel formalar, özel tasarım arma ve koleksiyon eserleri açık artırmayla destekçilere sunuldu.