Balıkesir’in Bandırma ilçesi Edincik kavşağında meydana gelen trafik kazasında sürücü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bandırma istikametinden Gönen istikametine seyir halinde olan 01 BD 619 plakalı araç sürücüsü İ.K., 10 AY 284 plakalı tıra arkadan çarptı. Sürücü İ.K., 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Bandırma Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı İ.K.’nın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. Tır şoförü Ş.D. kazada yara almadı.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.