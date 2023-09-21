Eskişehir İnönü ilçesinde, geçtiğimiz gün saat 17.30 sularında Türk Hava Kurumu (THK) İnönü Tesislerinde son derece üzücü bir kaza yaşandı. Yelkenkanat Tekamül Eğitimi sırasında pilotlar Tolga Kandilli (52) ve Murat Demirok'un uçakları kalkıştan yaklaşık 10 dakika sonra havada çarpıştı. Tolga Kandilli'nin yelkenkanadı ağır hasar aldı ve acı bir şekilde yere çakılarak hayatını kaybetti. Murat Demirok ise yaralandı ve hemen sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi, ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Tolga Kandilli'nin cansız bedeni ise savcılık incelemesinin ardından memleketi Bursa'ya gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma halen devam ediyor.

Türk Hava Kurumu (THK) Kayyım Heyeti Başkanı Ali Yüksel, THK Kayyım Heyeti Üyesi Prof. Dr. Ali Akyıldızın yanı sıra Kandilli'nin aile üyeleri, yakınları ve sevenleri, Fatih Sultan Mehmet Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldılar.

Evli ve dört çocuk babası olan Tolga Kandilli, cenaze namazının ardından Hamitler Kent Mezarlığı'nda sonsuz uykusuna uğurlandı.