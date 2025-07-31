Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağına yakın bir bölgede çıkan yangın, vatandaşlar arasında paniğe neden oldu. Edinilen bilgilere göre yangının çıkış sebebi, 2. Bölge Müdürlüğü Bursa Bandırma Transformatör Merkezi’ne ait yüksek gerilim hattında oluşan ark olarak belirlendi.

Elektrik tellerinde meydana gelen ark sonucu aynı anda 3 farklı noktada yangın çıktı. Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle yangın hızla büyüyerek bölgede bulunan büyük saman balyalarını tutuşturdu. Yangının ormanlık alana sıçrama riski doğması üzerine ekipler 3 ayrı koldan müdahaleye başladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Bandırma Grup Amirliği, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü (Merinos) Müdürlüğü’ne bağlı traktör, kepçe ve su ikmal araçları, yangının söndürülmesi için yoğun çaba gösterdi. Yangın, Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü arazisi sınırında meydana geldiği için riskin büyümesi endişeye sebep oldu.

Rüzgarın yön değiştirmesi yangının yayılmasını kolaylaştırsa da, ekiplerin koordineli ve zamanında müdahalesiyle yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Olay yerinde soğutma çalışmaları halen sürerken, geçtiğimiz yıllarda da aynı bölgede benzer şekilde yangın çıktığı öğrenildi.

Mahalle sakinleri ise aynı noktada tekrar eden bu tür yangınlar nedeniyle tedirgin. Yangının çıkış nedenine ilişkin teknik inceleme başlatılırken, gerekli yasal süreçlerin de işletileceği öğrenildi.