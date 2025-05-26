Balıkesir’in Bandırma ilçesinde İlçe Müftülüğü, Çocuk Evleri’nde etkinlik düzenledi.

2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesi kapsamında, Bandırma İlçe Müftülüğü ile Hicri Ercili Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü iş birliğinde Merinos Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Piknik Alanı’nda renkli bir "Bahar Şenliği" etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte yüz boyama, ip atlama, mangal etkinliği, taş boyama atölyesi ve meslek tanıtım çalışmaları gibi birbirinden farklı aktiviteler yer aldı. Bu sayede çocuklar hem eğlenceli zaman geçirdi hem de sosyal becerilerini geliştirme fırsatı buldu.

Programa, Bandırma İlçe Müftüsü Dr. Abdulhamid Pehlivan, Balıkesir Sosyal Hizmetler İl Müdürü Emine Böçkün ve Bandırma Hicri Ercili Çocuk Evleri Sitesi Müdürü Barış Demir de katılarak çocukların mutluluğuna ortak oldu.

Etkinlikte ayrıca Bandırma Müftülüğü KYK Manevî Rehberi Ayşegül Çokgezen’in öncülüğünde gönüllü olarak yer alan üniversite öğrencileri, gerçekleştirdikleri etkinliklerle çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı.Program boyunca her aşamada destek veren din gönüllüsü hocalara teşekkür edilirken, bu tür etkinliklerin çocukların gelişimine katkı sağladığı ve toplumda dayanışma bilincini pekiştirdiği vurgulandı.