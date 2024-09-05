Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bulunan Enerjisa Fen Lisesi’nden iki yetenekli takım, Türkiye’nin en prestijli teknoloji ve havacılık festivali TEKNOFEST finallerine katılmaya hak kazandı. HÜMA ve Fatih Roket takımları, bu önemli organizasyonda Bandırma’yı temsil edecek.

Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, HÜMA Takımı, “Eğitim Destekçisi İnteraktif Program Projesi” ile Antalya’daki finallerde yer alacak. Bu projeyle teknoloji ve eğitimi birleştiren takım, yenilikçi fikirleriyle dikkat çekecek. Öte yandan, Fatih Roket Takımı ise roket atışlarıyla Aksaray’daki finallerde yarışacak ve mühendislik yeteneklerini sergileyecek.

Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, her yıl Türkiye’nin dört bir yanından genç yetenekleri bir araya getiren TEKNOFEST’in Bandırma’dan gelen bu başarılı takımlarla daha da zenginleşeceğini belirtti. Öğrencilere başarılar dileyen müdürlük, Bandırma’nın teknoloji ve inovasyon alanındaki temsilinin gurur verici olduğunu vurguladı.