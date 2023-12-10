Balıkesir’in Bandırma ilçesinde hava sıcaklıklarının hissedilir şekilde artmasıyla birlikte vatandaşlar sahile ve parklara akın etti.

Geçtiğimiz son haftalarda soğuk hava ve sağanak yağışın etkisinde olan Bandırma’da bu hafta sonu hava sıcaklıkları hissedilir şekilde artış gösterdi. Bu durumu fırsat bilen vatandaşlar, sahili ve sokakları doldurdu. Çay ve çekirdeklerini alan bazı vatandaşlar, sahilde güneşli günün tadını çıkarttılar.