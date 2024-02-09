Trendyol 1. Lig’in 22. haftasında Bandırmaspor’un sahasında Göztepe ile karşılaşacağı maçta görev alacak hakemler belli oldu.

Bandırmaspor, 11 Şubat 2024 Pazar günü evinde oynayacağı Göztepe maçının hakemleri belli oldu. Karşılaşmayı İlker Yasin Avcı yönetecek. Avcı’nın yardımcılıklarını Azad İlhan ve Kadir Akıllı yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Süleyman Bahadır olacak. Bandırmaspor - Göztepe karşılaşması saat 13.30’da başlayacak.

Bu karşılaşma öncesinde Bandırmaspor, 32 puanla 7. sırada, Göztepe ise 42 puanla 2. sırada yer alıyor.