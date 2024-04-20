Trendyol 1. Lig’in 31. haftasında oynanan Bandırmaspor-Tuzlaspor maçının ardından iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig’in 31. haftasında Bandırmaspor evinde oynadığı Tuzlaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Bandırmaspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, "Ne olursa olsun hedefimizden hiçbir sapma olmadan önce ilk 6 da yer alıp sonra da süper lige çıkmak istiyoruz" dedi. Kazanmak için mücadele ettiklerini ifade eden Şimşek, "Zaman zaman iyi şeyler yaptığımızı düşünüyorum fakat istediğimiz sonucu alamadık. Üç haftadır öne geçtiğimiz maçları berabere tamamlıyoruz. Buna bir çözüm bulmamız lazım. Üzgünüm çünkü hedefi olan bir takımız. Hedefi olan bir takımın biraz daha iyi oynaması gerekiyor. Henüz biten bir şey yok, kalan 3 maçtan 9 puan alarak play-off’un içinde olmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Tuzlaspor cephesi

Tuzlaspor Kaleci Antrenörü Mazhar Sevgi de taraftarlara keyifli bir maç izletmeye çalıştıklarını söyledi. İyi bir oyuncu grubuna sahip olduklarını anlatan Sevgi, "Elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Oyuncularımız bize çok yardımcı oluyor. Bugün de çok iyi mücadele ettiler. Oyunun ilk devresinde bekleyip, kazandığımız toplarla hücum yapmayı planlamıştık. İkinci yarıya yenik başlayınca bu sefer hücum yapan taraf olmaya çalıştık. Nitekim golü bulduk, bir gol daha atabilirdik" diye konuştu.