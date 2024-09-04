Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, 600 Evler ve Paşakent Mahallelerinde yeni park, oyun alanı ve yeşil alan genişletme çalışmalarının başladığını kaydetti.

Bandırma Belediyesi, ilçe genelinde yeşil alanları genişletmek ve çocuklara güvenli oyun alanları oluşturmak amacıyla çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İlçenin daha da gelişmesi, vatandaşlar ile çocukların keyifli vakit geçirebilmeleri amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında belediye ekipleri oyun alanlarının eksik olduğu tespit edilen mahallelerde çalışmalar gerçekleştirdi.

Göreve geldiği tarihten itibaren Bandırma’ya 7’nci parkı yaptıklarını ifade eden Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, 600 Evler ve Paşakent Mahallelerine de yeni park, oyun alanı ve yeşil alan genişletme çalışmalarının yapıldığını belirtti. Bandırma Belediyesi’nin hedefinin, her mahallede vakit geçirilebilecek modern ve güvenli alanlar oluşturmak olduğunu vurgulayan Mirza, bu çalışmaların ilçenin yaşam kalitesini artıracağını ve vatandaşlara daha yeşil bir çevre sunacağını söyledi.