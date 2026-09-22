Olay, İnegöl’de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kemal Y. (21), Muzaffer A. (21) ve Aykut A. (21), dolandırıcılık yoluyla elde edildiği iddia edilen paranın paylaşılması konusunda anlaşmazlık yaşadı.

İddiaya göre, bir şahıstan dolandırıcılık yöntemiyle elde edilen ve kiralanan bir hesaba gönderildiği belirtilen yaklaşık 100 bin TL’nin paylaşılması sırasında 3 şüpheli arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından taraflar ayrılırken, yapılan araştırmada kavganın arkasındaki neden ortaya çıkarıldı. Polis ekipleri, dolandırıcılık olayından elde edildiği öne sürülen paranın paylaşılması konusunda anlaşmazlık yaşayan 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Kemal Y., Muzaffer A. ve Aykut A. adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Kemal Y. ve Aykut A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Muzaffer A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ