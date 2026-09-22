SPK, 7 portföy yönetim şirketi tarafından kurulan toplam 131 yatırım fonunun tasfiyesine hükmetti. 17 Eylül 2026 tarihli karar kapsamında Tera Portföy’e bağlı fonların tasfiye işlemleri Türkiye İş Bankası tarafından yürütülecek. A1 Capital, Atlas, Bulls, Hedef, Pardus ve Pusula Portföy bünyesindeki fonların tasfiye sürecinde ise Ziraat Bankası yetkilendirildi.

E-DEVLET'TE DİKKAT ÇEKEN DETAY: 'PBLK' KODU

Bu gelişmenin ardından yatırımcının gözü tasfiye sürecine çevrildi. Sürecin nasıl ilerleyeceği ve ilk ödemelerin kimlere yapılacağı merak konusu oldu. Bu noktada dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

'PBLK' İBARESİ BULUNAN YATIRIMCI ÖNCELİKLİ OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK

CNBC-E'deki habere göre E-Devlet'te fon bilgilerinin yanında 'PBLK' ibaresi bulunan yatırımcılar, tasfiye kapsamında gerçekleştirilecek olan ilk ödemelerde öncelikli olarak değerlendirilecek.

Bahsi geçen 'PBLK' kodunun; yatırımcı tarafından verilen emrin takasa iletildiğini ve o anki fiyatlamadan işleme alınmış durumda olduğunu gösterdiği belirtildi.

YATIRIMCILAR, 'PBLK' KODUNU E-DEVLET'TEN KONTROL EDEBİLİR

Tasfiye sürecinde ilk etapta ödeme yapılacak yatırımcıların, ilgili kısıtlamadan önce emirlerini vererek takasa ileten yatırımcılar olacağı aktarıldı. Fon yatırımcıları öncelikli olup olmadıklarını görebilmek adına E-Devlet'e girerek fon bilgilerinin yanında 'PBLK' kodunun bulunup bulunmadığını kontrol edebilir. E-Devlet'te fon yatırımlarının yanında 'PBLK' kodu bulunan yatırımcılar öncelikli olarak değerlendirilecek.

'PBLK' KODU NEDİR?

Fon yatırımlarının yanında bulunan 'PBLK' kodu; yatırımcının emir verdiğini ve bu emrin takasa iletildiğini ifade ediyor. Bundan sonraki değerlendirmede fon yöneticisinin emri gerçekten ilgili fiyattan işleme alıp almadığına ve işlemin takasta söz konusu fiyata girip girmediğine bakılacak.

Ödeme tutarının hangi fiyat üzerinden hesaplanacağı ise henüz netlik kazanmadı. Tasfiye başlamadan önce satış talimatı veren bir yatırımcının işleminin normal işlem kurallarına göre oluşacak fiyat üzerinden mi, yoksa tasfiye sonrasında belirlenecek değer üzerinden mi hesaplanacağı konusunda mevcut SPK düzenlemesinde açık bir hüküm bulunmadığı belirtiliyor. Bu nedenle kesin ödeme tutarı tasfiye sürecindeki hesaplamaların ardından belli olacak.