Tüm bankaların Merkez Bankası tarafından ortak kullanımına sunulmakta olan bir sistem bulunmaktadır. Bu sistem içerisinde yer alan tüm bilgiler ortak kullanıma açıktır. Banka kara liste sorgulama sistemi olarak bilinmekte olan bu sistem bankacılık faaliyetleri esnasında ödemelerini düzenli olarak yapmayan kişilerin tekrar kredi kullanmasına sınır getirmeye yönelik olarak kurulmuştur.

Kredi, kredi kartı ya da kredili mevduat hesap sahiplerinin düzensiz ödemeler ve gecikmeler neticesinde eklendiği kara liste kredi başvurusu esnasında aynı ekran üzerinden banka personeli tarafından sorgulanmaktadır. Eğer bireyin adı kara listede geçiyor ise 5 yıl süre ile bankalar ile çalışamamaktadır.

Kara listeden çıkılabilmesi için ise öncelikle borcun tamamının ödenmesi gerekmektedir. Ancak 5 yıl geçmeden kişinin adının kara listeden silinmesi mümkün değildir. 5 yılın ardından mevcut borçların kapatılması halinde kara listeden bireyin adı silinmektedir. Banka kara liste sorgulama işlemi geçmiş dönemlerde yalnızca bankaların hizmetine sunulmakta iken, Merkez Bankası bir adım daha atarak kara liste sorgulama sistemini kişilerin kullanımına açmıştır.

Sistemi kullanabilmek için Kredi Kayıt Bürosu’nun resmi internet sitesine giriş yaparak üyelik işlemlerinin tamamlanmasının ardından risk raporunu talep etmek yeterlidir. Talep edilen risk raporu anlık olarak sunulmaktadır. Bu rapor sayesinde kara liste sorgulaması kolaylıkla yapılabilmektedir.

Bankalar kanalı ile de kredi risk raporuna ulaşmak mümkündür. Bu işlem için ise müşterisi olunan bankanın internet bankacılığı kanalı ile kredi notu sorgulama menüsü üzerinden risk raporunu çıkarmak ve kara liste sorgulama işlemi yapmak oldukça kolaydır.