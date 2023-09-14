Banka kanallarını kullanan müşterilerin en çok sıkıntı yaşadıkları konu bireysel bilgilerinin değişikliğidir.Bu bilgilerin eksik olması yada güncel olmaması bir çok banka kanalının kullanılmasına engel olmaktadır.Bu bilgilerin eski olması halinde şifre yenileme gibi işlemlerde güncel bilgileriniz olmadığı için bankalar tarafından şifre yenileme işlemleri güvenlik nedeniyle yapılamamakta , kredi yada kredi başvuruları güncel olmayan yada eksik olan bilgiler nedeniyle red durumuna düşmekte ve bir çok alanda sıkıntıya neden olmaktadır.Banka müşterilerinin özelikle iletişim adres ve telefonlarının güncel olmaması bazı borç bilgilendirmelerinin zamanında ulaşmaması nedeniyle kredi notuna olumsuz etki etmektedir.Banka sisteminde kayıtlı olan bilgilere göre borç durumu ile ilgili bilgilendirmeleri iletse dahi bu bilgilerin güncel olmaması nedeniyle banka müşterisi bu bilgilendirmeleri alamamakta ve sıkıntıya düşmektedir.Bu nedenle birkaç basit işlemle banka iletişim bilgilerinin güncellenmesi yüksek önem taşır.

Bankalarda kayıtlı olan iletişim bilgilerinin güncellenebilmesinin en bilinen yolu banka şubesine giderek dilekçe ile yeni bilgileri tebliğ etmektedir.Değişikliğin yapılması sırasında sizden ikamet yada adres gösterir bir fatura talep edilmese dahi ilerleyen süreçlerde kredi yada kredi başvuruları sırasında bu belgeler talep edilebilir.Bu nedenle şube aracılığı ile adres yada telefon değişikliği yapacaksanız ilerleyen süreçlerde yeniden banka şubesine gitmemeniz açısından adresiniz gösterir bir sabit fatura ile işlem yapmanızı öneriyoruz. Banka şubeleri gelen bu bilgileri ve evrakları merkeze göndererek bilgileriniz birkaç gün içinde güncelleyeceklerdir.Banka şubesine gitmek bir çok banka müşterisi için teknolojinin gelişip bir çok kanaldan bilgi güncellemeleri yapılabildiği için teferruatlı gelen bir işlem gibi görünse de eksiklik yada yanlışlığa yer vermemesi açısından en güvenilir bilgi güncelleme tercihidir.

Bankada bulunan adres ve telefon bilgilerini güncellemenin bir diğer yolu ise telefon bankacılığı kanalıdır.Telefon bankacılığı üzerinden çağrı merkezi temsilcisi ile görüşerek yeni adres ve telefon bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz.Bu işlemde çağrı merkezi temsilcisi bilgilerinizi güncelleyecek ve teyidi için uygun bir zamanda şubeye adres gösteren ikamet yada faturanızı teslim etmenizi yada faks yolu ile merkeze göndermenizi isteyecektir.

Son yıllarda sıkça kullanılan internet bankacılığı kanalında da bilgilerinizi güncellemeniz mümkün olmaktadır.İnternet bankacılığı menüleri üzerinden bireysel bilgiler sekmesine tıklayarak güncelleme işleminizi birkaç dakika içinde gerçekleştirebilirsiniz.Bilgilerin güncellenmesi de doğrudan merkez üzerine iletildiği için anından gerçekleşmektedir.Bu işlem sonrasında ilerleyen zamanlardaki başvurularınızda ek belge istenmemesi açısından adres bilgilerinizi gösteren sabit faturayı müsait bir zamanda banka şubesine teslim etmeniz gerekir.

Çoğu banka müşterisi tarafından sıklıkla kullanılmasa dahi ATM’ler üzerinden de bilgi güncellenebilmektedir. Ancak ATM’ler üzerinden güncellenebilen alan sadece telefon numarası olabileceğinden eğer adresinizi de güncellemeniz gerekiyorsa diğer kanalları tercih etmelisiniz.