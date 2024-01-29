Başakşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği Öğretmen Gelişim Akademisi’nde mezuniyet heyecanı yaşandı. Çocuklarla felsefe ve hikaye anlatıcılığının da yer aldığı eğitimleri başarıyla tamamlayan 30 öğretmene sertifikalarını Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu verdi.

Başakşehir Belediyesi ve Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Öğretmen Gelişim Akademisi’ndeki eğitimlerini tamamlayan öğretmenler, sertifikalarını törenle aldı. Çocuklarla felsefe, hikâye anlatıcılığı, drama, eğitimde oyun, oyun tasarımı ve oyunlaştırma başlıklarındaki eğitimlerini başarıyla tamamlayan 30 öğretmenin mezuniyet heyecanına Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da ortak oldu. Öğretmenleri tebrik eden Başkan Kartoğlu, “Kutsal bir mesleğiniz var. Sizleri Başakşehir Belediyesi’nde ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Kapımız sizlere sonuna kadar açık. Belediye binamızı sadece hizmet olarak tasarlamadık; burası aynı zamanda bir yaşam alanı. Buradan sonuna kadar istifade etmenizi isterim. Almış olduğunuz eğitimlerin kişisel gelişiminize katkı sağlayacağına inanıyorum. Sizlere her alanda destek vermeye, yapabileceğimiz ne varsa yapmaya hazırız” şeklinde konuştu.