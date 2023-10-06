Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Başakşehir ile Gaziantep FK, toplamda 19. kez karşı karşıya gelecek.

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında RAMS Başakşehir, yarın saat 19.00’da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda Gaziantep FK ile mücadele edecek. Geride kalan 7 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyeti bulunan turuncu-lacivertliler, 4 puanla 18. sırada bulunuyor. Gaziantep ekibi ise 2 galibiyet, 5 mağlubiyetle topladığı 6 puanla 16. sırada yer alıyor.

19. randevu

Başakşehir ile Gaziantep FK, bugüne kadar 18 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda turuncu-lacivertliler 10 kez 3 puanla alırken, Gaziantep temsilcisi ise sahadan 6 kez galip ayrıldı. 2 mücadele ise beraberlikle tamamlandı. Geçtiğimiz sezon oynanan oynanan maçlarından birini Başakşehir 3-0 kazanırken, diğer karşılaşma ise 1-1 sona erdi.

Bu sezon ilk 3 lig maçında Alanya, Karagümrük ve Konyaspor’a mağlup olan turuncu-lacivertlilerde Teknik Direktör Emre Belözoğlu ile yollar ayrılmış yerine Çağdaş Atan ile anlaşılmıştı. Atan yönetimindeki ilk maçında İstanbulspor’u mağlup eden Başakşehir, ligdeki tek 3 puanını da bu maçtan aldı. İstanbul ekibi, bu maçın ardından oynadığı müsabakalarda ise Galatasaray ve Fenerbahçe’ye yenilip Kayserispor ile berabere kaldı.

Öte yandan, turuncu-lacivertliler rakip filelere 3 kez havalandırarak, İstanbulspor ile birlikte ligin en az gol atan iki takımından biri oldu.

Gaziantep FK, Sumudica ile 2’de 2 yaptı

Gaziantep FK, Süper Lig’de bu sezon ilk 5 maçında Fenerbahçe, Sivasspor, Konyaspor, Galatasaray ve Kayserispor’a yenildi. 5 maçta hiç puan çıkarılamamasının ardından Teknik Direktör Erdal Güneş ile yollar ayrılarak takımın başına Rumen çalıştırıcı Marius Sumudica getirildi. Kırmızı-siyahlılar Sumudica ile oynadığı ilk karşılaşmada İstanbulspor’u, ikinci maçta ise Samsunspor’u mağlup etti.

Sarper Barış Saka düdük çalacak

Başakşehir ile Gaziantep FK arasında oynanacak müsabakayı hakem Sarper Barış Saka yönetecek. Saka’nın yardımcılıklarını Uğur Sarı ve Mert Bulut üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Murat Erdoğan olacak.