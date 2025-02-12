Turuncu-lacivertlilerin sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yeni transferlerimiz Ivan Brnic ve Umut Güneş kulübümüz ile sözleşme imzaladı. İmza töreninde yer alan Başkanımız Göksel Gümüşdağ, oyuncularımıza hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Bonservisi Olympiakos’ta bulunan, bu sezon kiralık olarak NK Celje’de forma giyen Ivan Brnic ve son olarak Trabzonspor’da forma giyen Umut Güneş ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı. Oyunculara ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: iha