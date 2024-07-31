Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu’nda 6-1 galip geldiği ilk maçın rövanşında yarın deplasmanda San Marino ekibi La Fiorita ile mücadele edecek.

Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında yarın TSİ 21.45’te San Marino temsilcisi La Fiorita ile San Marino Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Söz konusu müsabakayla turuncu-lacivertliler, Avrupa kupalarında 52. randevusuna çıkacak. İstanbul ekibi, geride kalan 51 maçta 18 galibiyet, 21 mağlubiyet ve 12 beraberlik yaşadı.

Başakşehir, evinde oynadığı ilk maçta rakibi 6-1’lik skorla mağlup ederek, rövanş mücadelesi öncesi önemli bir avantaj elde etti.

Avrupa kupalarında en farklı galibiyetini aldı

Başakşehir, San Marino ekibi La Fiorita ile evinde oynadığı ilk maçta rakibi 6-1 mağlup etti. İstanbul ekibi, bu sonuçla birlikte kulüp rekorunu kırdı ve Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini aldı. Turuncu-lacivertlilerin daha önceki en farklı galibiyetini 8 Eylül 2022 tarihinde UEFA Konferans Ligi A Grubu ilk maçında İskoçya temsilcisi Hearts ile deplasmanda oynadığı maçta 4-0’lık skorla almıştı.

Iberia 1999-Partizani eşleşmesinin tur atlayanıyla oynayacak

Başakşehir, La Fiorita’yı elemesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu’nda Iberia 1999 - Partizani eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Söz konusu eşleşmede oynanan ilk maçı Iberia 1999 sahasında 2-0 kazandı.

Granit Maqedonci düdük çalacak

La Fiorita - Başakşehir mücadelesinde İsveç Futbol Federasyonu’ndan Granit Maqedonci düdük çalacak. Maqedonci’nun yardımcılıklarını Robin Wilde ve Simon Kristensson yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Victor Wolf olacak.