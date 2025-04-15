Başakşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Başakşehir Üniversiteler Tanıtım ve Eğitim Fuarı (BÜTEF), 10’uncu kez kapılarını açtı. Başakşehir Belediyesi binasında açılan fuara üniversite adayları yoğun ilgi gösterdi. Açılışını Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu yaptığı fuarın 2 gün süreceği öğrenildi.

Başaksehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Fuarın 10’uncusunu düzenliyoruz. Gençlerimiz burada heyecanlılar. Sınava da az kaldı. Bir taraftan sınava hazırlıyor, diğer taraftan da üniversiteleri onların ayaklarına getirdik. Özellikle İstanbul’daki üniversitelerin hepsi buradalar. Üniversiteleri birebir tanıma fırsatları oluyor. Aynı zamanda mesleki anlamda da fırsatları öğreniyorlar. Kariyer danışmanlarından seçmek istedikleri meslekleri gençlerimiz öğreniyorlar. Gerçekten hangi meslekleri istiyorlarsa hangi üniversiteleri istiyorlarsa burada tanıma fırsatları var. İnşallah hayal ettikleri sınavlar birlikte istedikleri bölümleri kazanacaklar. Bu çalışmamız 2 gün sürecek. Aynı zamanda tüm öğrencilerimizi ağırlayacak. Burada tüm öğrencilerimiz seminerlere katılacak. Hem burada meslek sahibi gruplarla ve kariyer masalarıyla irtibat sağlayacak" dedi.

Mehmet Aydın Güzel isimli öğrenci, "Öğrenciler ve okullar için güzel bir etkinlik olabilir. Çünkü öğrencinin kafasındaki soru işaretlerine cevap verilebiliyor. Hem okullar için hem de öğrenciler için yararlı bir program" şeklinde konuştu.

Yusuf Esat Soyos ise, "Etkinliğe geldim için heyecanlı ve mutluyum. Çok fazla imkan var. Gezilecek çok fazla üniversite var. Yabancı dil gelişimim için İngilizce ve diğer dillere bakıyorum" ifadelerini kullandı.