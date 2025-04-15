

Kliplerinde uyuşturucuya özendirdiği gerekçesiyle tutuklanan ve mart ayında serbest kalan 'Sansar Salvo' lakabıyla bilinen Ekin Can Arslan'ın vesayeti annesi ve babasına verilmişti. Bunun üzerine Arslan, babasına şiddet uygulayarak bu anları sosyal medya hesabında paylaştı. Tepki çeken görüntüler üzerine şüpheli Arslan, Ataşehir'de sabah saatlerinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheli, 'basit yaralama' suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Kaynak: İHA