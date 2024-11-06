Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. haftasında yarın Danimarka ekibi Kopenhag ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmayla yeni lig formatındaki ilk puan ya da puanlarını kazanmak istiyor.

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. haftasında yarın Danimarka temsilcisi Kopenhag ile TSİ 23.00’te deplasmanda karşı karşıya gelecek. Turuncu-lacivertliler, yeni lig formatında oynadığı ilk 2 maçta puanla tanışamadı. Başakşehir, ilk maçta evinde Rapid Wien’e 2-1, ikinci müsabakasında konuk olduğu NK Celje takımına da 5-1 mağlup oldu.

Kopenhag ile 3. kez karşılaşacak

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi’nin 3. haftasında oynayacağı Kopenhag ile daha önce 2 kez mücadele etti. Turuncu-lacivertliler, 2019-2020 sezonunda UEFA Avrupa Ligi J Grubu’nu 2. sırada tamamlayarak, play-off turunda Sporting Lizbon’u eledi ve son 16 turunda Kopenhag ile eşleşti. Başakşehir, Danimarka ekibini ağırladığı müsabakayı 1-0 kazandı ancak deplasmanda oynanan rövanş maçını 3-0 kaybederek kupaya veda eden taraf oldu.

Konferans Ligi’nde 11. randevu

Turuncu-lacivertliler, 4 yıldır düzenlenen UEFA Konferans Lig’inde grup formatında mücadele ettiği 2022-2023 sezonunda 4 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak topladığı 13 puanla son 16 turuna kalmaya hak kazanmıştı. Avrupa kupalarında elde ettiği en iyi derece olan son 16 turunda turnuvadan elenen Başakşehir, bu sezon ilk kez düzenlenen lig formatına ise 2 yenilgiyle başladı. Turuncu-lacivertliler, Konferans Ligi’nde toplamda oynadığı 10 maçta 4 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti.

İstanbul ekibi, Kopenhag müsabakasıyla birlikte Konferans Ligi’nde 11. randevuna çıkacak.

Danimarka liginde 3. sırada

Kopenhag, bu sezon UEFA Konferans Ligi’ne 2. eleme turundan başladı. Mavi-beyazlılar, bu turda Bruno’s Magpies’i 3-0 ve 5-1’lik skorla mağlup ederek, 3. turda Banik Ostrava ile rakip oldu. Bu turda rakibini ilk maçta evinde 1-0 mağlup etti, rövanşta da 90 dakikası Banik Ostrava’nın 1-0 üstünlüğüyle geçilen mücadelede uzatmalarda rakibini kupanın dışında bıraktı ve play-off turunda İskoç ekibi Kilmarnock ile eşleşti. Bu turda da İstanbul temsilcisi, ilk maçta 2-0 galip gelirken, deplasmanda 1-1 berabere kalarak tur atlayan taraf oldu. Kopenhag bu sonuçla birlikte Konferans Ligi’nin yeni formatında mücadelede etme hakkı elde etti. Kopenhag, Danimarka Ligi’nde ise geride kalan 14 haftada 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda topladığı 26 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Ligde son olarak geçtiğimiz pazartesi günü Silkeborg’u konuk eden Kopenhag, sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Joey Kooij düdük çalacak

Kopenhag - Başakşehir mücadelesinde Hollanda Futbol Federasyonu’ndan Joey Kooij düdük çalacak. Kooij’in yardımcılıklarını Joost van Zuilen ve Patrick Inia yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Alex Bos olacak. Zorlu maçta VAR koltuğunda Jeroen Manschot, AVAR’da da Erwin Blank yer alacak.